Arda Turan Eyüpspor'dan ayrılıyor! Yeni takımı ile anlaşma sağlandı

Eyüpspor’un başarılı teknik direktörü Arda Turan yeni sezonda Avrupa’da görev alacak. İspanya’nın önde gelen gazetesi Marca’nın haberine göre; Ukrayna devi Shakhtar Donetsk Arda Turan ile anlaştı. Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, Arda Turan için; ‘Luis Enrique ve Simeone gibi büyük teknik adamların izinden giderek başarıyı sağlıyor’ ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Bu sezon İstanbul ekibiyle başarılı bir performans sergileyen Turan, takımıyla Avrupa arenasında rekabet edecek bir seviyeye ulaştı. Genç teknik adamın bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin radarına girmesini sağladı.

ARDA TURAN AVRUPA YOLUNDA!

Başarılı ve genç teknik adam Arda Turan sezon sonu Eyüpspor'dan ayrılacak. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Shakhtar Donetsk, Arda Turan ile her konuda anlaşma sağladı. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın haberine göre, Arda Turan önümüzdeki sezondan itibaren Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü üstlenecek.

ARDA TURAN'A İSPANYOLLARDAN ÖVGÜLER!

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Arda Turan için; 'Eyüpspor’daki görevini tamamladıktan sonra Simeone ve Luis Enrique’den öğrendiği oyun anlayışını, Doğu Avrupa’nın en önemli kulüplerinden birine taşıyacak. ifadeleri kullanıldı.

"SHAKTAR DONETSK ESKİ GÜNLERİNİ YAŞAYACAK!"

Ayrıca, Turan’ın hedefinin Shakhtar Donetsk’i eski başarılı günlerine döndürmek olduğu vurgulandı. Haberde; 'Büyük bir meydan okumaya hazır: Ukrayna Ligi’ni üçüncü bitiren ve Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Shakhtar Donetsk’e yeniden eski ihtişamını kazandıracak.' ifadelerine yer verildi.

EYÜPSPOR'LA TARİHİ BAŞARI!

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor’da adım attı ve Nisan 2023’te eflatun-sarılı ekibin başına geçti. 38 yaşındaki çalıştırıcı, ilk sezonunda play-off’larda elense de ikinci sezonunda takımı 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e yükseltti. Turan yönetiminde 81 maçta sahaya çıkan Eyüpspor, 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Başarılı teknik adam, bu süreçte maç başına 1,80 puan ortalaması tutturdu.