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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Victor Osimhen'den transfer açıklaması: "Dayanamıyorum"

Victor Osimhen'den Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetten sonra açıklamalar geldi. Transfer konusuna değinen Victor Osimhen, ayrıca tarihe geçmenin önemini de vurguladı.

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Galatasaraylı Victor Osimhen'den transfer açıklaması:
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 23:37

Galatasaraylı Victor Osimhen'den transferle ilgili çarpıcı sözler geldi. Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık kupa zaferinin ardından konuşan Victor Osimhen, taraftara dayanamadığını anlattı.

Galatasaraylı Victor Osimhen'den transfer açıklaması: "Dayanamıyorum"

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN TRANSFER AÇIKLAMALARI

"Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz. Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim. Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım."

Galatasaraylı Victor Osimhen'den transfer açıklaması: "Dayanamıyorum"

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN FİNALDE KAÇ GOL ATTI?
Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında 2 gol attı ve maçın oyuncusu seçildi.
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#victor osimhen
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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