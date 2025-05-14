Galatasaraylı Victor Osimhen'den transfer açıklaması:

Galatasaraylı Victor Osimhen'den transferle ilgili çarpıcı sözler geldi. Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık kupa zaferinin ardından konuşan Victor Osimhen, taraftara dayanamadığını anlattı.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN TRANSFER AÇIKLAMALARI

"Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz. Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim. Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım."