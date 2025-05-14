İlkay Gündoğan ile anlaşma tamam: Galatasaray'dan transferde ters köşe!

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer oluyor. İlkay Gündoğan ve Galatasaray sürecinde an itibarıyla kritik bir gelişme yaşanırken; Manchester City'den de İlkay'ın daha imzası kurumadan ayrılık kararı geldi, işte tüm detaylar.

İlkay Gündoğan yeniden Galatasaray yolunda. Manchester City ile geçtiğimiz haftalarda sözleşme uzatan İlkay Gündoğan, şimdiyse İngiliz devi tarafından sürpriz şekilde gözden çıkarıldı ve Galatasaray ile ön anlaşmaya vardı.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A TRANSFER OLUYOR

Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği İlkay Gündoğan'da flaş bir gelişme yaşandı. İlkay Gündoğan ile 1 yıl sözleşme uzatan Manchester City, tezat bir kararla yıldız orta sahayı gözden çıkardı ve menajeriyle görüşerek 'ayrılabilir' talimatı verdi. Süreçten hareketle İlkay Gündoğan'ın da vedaya hazırlandığı zamanlarda; Galatasaray transferini yeniden değerlendiren tecrübeli oyuncu ve menajeri, daha şimdiden Galatasaray ile ön anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın, yakın zamanda Galatasaray'a resmen imza atması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN GALATASARAY DÖNEMİ BAŞLIYOR

İlkay Gündoğan'ın Manchester City tarafından çok düşük bir bedelle serbest bırakılacağı süreç, Galatasaray için işleri çok kolaylaştırdı. Sarı kırmızılı yönetim, İlkay Gündoğan ile tüm konularda anlaştıktan sonra Manchester City ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Aslan, Avrupa'da iddialı bir takım kurarken İlkay Gündoğan'ı da oyunun merkezinde görmek istiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MANCHESTER CITY PERFORMANSI

İlkay Gündoğan; bu sezon Manchester City ile 47 maça çıkarken, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.