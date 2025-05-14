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 | Burak Ayaydın

Jonathan David transferinde flaş gelişme: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Jonathan David, an itibarıyla Fransa'dan ayrılacağını resmen duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun zamandır takip ettiği Jonathan David, sosyal medya paylaşımıyla Lille sürecine nokta koydu.

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Jonathan David transferinde flaş gelişme: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:32

Fenerbahçe ve Galatasaray için Jonathan David transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kanadalı golcü Jonathan David, sosyal medya paylaşımıyla Lille'e veda etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A JONATHAN DAVID TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Jonathan David; sosyal medyadan Lille ile yollarını ayırdığını duyururken, hangi takımla anlaştığını ise açıklamadı. 25 yaşındaki golcü uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmasına rağmen, Fransız basınına göre yeni rotası Türkiye olmayacak ve yüksek maaş alabileceği kontratlara öncelik verecek.

Jonathan David transferinde flaş gelişme: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu!

JONATHAN DAVID VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile bu sezon 48 maça çıkan David, 25 gol ve 12 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Jonathan David transferinde flaş gelişme: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu!

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

2025 yazında sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı, Lille ile yeni kontrat imzalamadı ve transfer görüşmelerine başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

DAVID İÇİN BONSERVİS DEĞERLENDİRMESİ NE KADAR?
Jonathan David'in güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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