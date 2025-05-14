Fatih Terim’den Galatasaray’ın sürpriz transferine izin çıktı: Suudi Arabistan’dan çilek geliyor!

Fatih Terim’in öğrencisi Yannick Carrasco, an itibarıyla Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray’ın yeni sezon planlamaları kapsamında transfer edilmek istenen Yannick Carrasco için Fatih Terim’den de onay çıktı.

Galatasaray’da şampiyonluk pastasının çileği olarak Fatih Terim’in öğrencisi Yannick Carrasco ismi gündeme alındı. Yannick Carrasco için Fatih Terim’li Al Shabab’ta nabız yoklaması yapan Galatasaray yönetimi, Fatih hocanın da ‘ayrılabilir’ raporuyla planlamalara başladı.

GALATASARAY FATİH TERİM’İN YILDIZI YANNICK CARRASCO’YU TRANSFER EDİYOR

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi iddiası için Fatih Terim’in öğrencisi Yannick Carrasco gündeme alındı. Gelecek sezon Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim’in de ayrılmasına izin verdiği Yannick Carrasco için teklif yapmaya hazırlanıyor. Halihazırda Victor Osimhen’in de kalmasını isteyen Galatasaray, Yannick Carrasco gibi hamlelerle birlikte Okan Buruk’un Avrupa’da ses getireceği bir takım oluşturmayı hedefliyor.

GALATASARAY’DA YANNICK CARRASCO TRANSFERİ VE AVRUPA KRİTİĞİ

Galatasaray; Okan Buruk ile birlikte üst üste üçüncü yıl lig şampiyonluğuna hazırlanırken, artık Avrupa’da da eski günlerine dönmek istiyor. Önümüzdeki sezon; son birkaç yılın aksine Avrupa arenasında derece isteyen yönetim, Okan Buruk’a çok güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara devam ediyor ve Yannick Carrasco gibi çilek transferleri için araştırmalar gerçekleştiriyor.

FATİH TERİM’İN EKİBİ AL SHABAB’TA YANNICK CARRASCO’NUN PERFORMANSI

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ta bu sezon 15 maça çıkan Yannick Carrasco, 1 gol ve 4 asist yaptı.