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 | Murat Makas

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun gece kulübü sözlerine cevap verdi: 'Sallamasın!'

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun "İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum" sözlerine cevap verdi. Sergan Yalçın verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

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Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun gece kulübü sözlerine cevap verdi: 'Sallamasın!'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 14:46

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe’nin bazı taraftarları dünyaca ünlü teknik adama tepki gösteriyor. Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir maçından sonra Jose Mourinho’nun basın toplantısındaki açıklamaları olay oldu.

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun gece kulübü sözlerine cevap verdi: 'Sallamasın!'

''GECE KULÜPLERİNDE EĞLENİYORUM''

Jose Mourinho basın toplantısında, "25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun gece kulübü sözlerine cevap verdi: 'Sallamasın!'

SERGEN YALÇIN'DAN MOURINHO'YA CEVAP

Sergen Yalçın ise Kafa Sports'un YouTube kanalında moderatör Ceyla Büyükuzun'un Mourinho'nun ifadelerini hatırlatasının üzerine “Görürdüm öyle bir şey olsa. Zannetmiyorum eğlendiğini, sallamasın” dedi. Sosyal medyada Sergen Yalçın takipçilerini güldürürken her açıklamasıyla spor camiasında gündem oluyor.

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