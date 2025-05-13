Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun gece kulübü sözlerine cevap verdi: 'Sallamasın!'

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe’nin bazı taraftarları dünyaca ünlü teknik adama tepki gösteriyor. Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir maçından sonra Jose Mourinho’nun basın toplantısındaki açıklamaları olay oldu.

''GECE KULÜPLERİNDE EĞLENİYORUM''

Jose Mourinho basın toplantısında, "25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'DAN MOURINHO'YA CEVAP

Sergen Yalçın ise Kafa Sports'un YouTube kanalında moderatör Ceyla Büyükuzun'un Mourinho'nun ifadelerini hatırlatasının üzerine “Görürdüm öyle bir şey olsa. Zannetmiyorum eğlendiğini, sallamasın” dedi. Sosyal medyada Sergen Yalçın takipçilerini güldürürken her açıklamasıyla spor camiasında gündem oluyor.