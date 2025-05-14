Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde gerginlik arttı! Gaziantep sokakları savaş alanına döndü

Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım sürerken, Gaziantep’te Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Kent merkezinde başlayan sözlü gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüşerek tansiyonu yükseltti. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yatıştırılan olaylarda bazı taraftarlar hafif yaralanırken, yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Gaziantep'te bugün yapılacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Kent merkezinde, Trabzonspor ile Galatasaraylı taraftarlar arasında başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü.
Yaşanan olaylar, polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
Bazı taraftarların hafif yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.