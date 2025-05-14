Galatasaray Trabzonspor maçı öncesinde gerginlik arttı! Gaziantep sokakları savaş alanına döndü

Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım sürerken, Gaziantep’te Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Kent merkezinde başlayan sözlü gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüşerek tansiyonu yükseltti. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yatıştırılan olaylarda bazı taraftarlar hafif yaralanırken, yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.