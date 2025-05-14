Trabzonspor'da istifa sesleri!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da, taraftarlardan istifa çağrısı geldi. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimini istifaya davet eden Trabzonspor tribünleri, uzun süre tepki gösterdi.

Trabzonspor'da kupa finalinde büyük bir kaos yaşandı. Galatasaray karşısında çok kötü bir performans gösteren bordo mavililerde, taraftarlardan istifa isteği geldi.

TRABZONSPOR'DA GÜNDEM İSTİFA

Trabzonspor'da kupanın kaybedilmesiyle birlikte Avrupa hayalleri de suya düşerken, taraftarlardan da yönetime tepki geldi. Galatasaray'ın 3-0 öne geçmesiyle başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya davet eden tribünler, takımın oynadığı oyundan da ayrıca çok rahatsız oldu.

TRABZONSPOR'DA SEZON KUPASIZ BİTTİ

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek olan Karadeniz ekibi, ayrıca da bu sezonu hiçbir kupa kazanamadan bitirmiş oldu.