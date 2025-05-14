Fatih Tekke'den kupayı istiyoruz mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, final öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu. Maça dair beklentilerini anlatan Fatih hoca, kupayı istediklerini belirtti.

FATİH TEKKE'DEN DEV FİNAL ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

"Önceki hocalarımıza teşekkür etmemiz lazım. Önceki kupa maçlarında ben yoktum. Taraftarımızı bu yıl içerisinde bayağı üzdük. Herkesin malumu olan karşımızda çok güçlü bir takım var. Umarım istediğimiz şekilde geçer ve kupayı taraftarımıza armağan ederiz. 90 dakikada bu maçı bitirmemiz lazım. Savunmada hata yapmamamız lazım. Çok çok iyi oynamamız lazım. Bu maçla ilgili topa daha fazla sahip olmalıyız. Trabzonspor olarak biz kupayı çok istiyoruz."

GAZİANTEP'TE BÜYÜK HEYECAN

Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı, Gaziantep'teki dev maçla belli olacak.