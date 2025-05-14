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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den kupayı istiyoruz mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını belirten Fatih Tekke, topa sahip olmak istediklerini anlattı.

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Fatih Tekke'den kupayı istiyoruz mesajı!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 20:48

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, final öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu. Maça dair beklentilerini anlatan Fatih hoca, kupayı istediklerini belirtti.

FATİH TEKKE'DEN DEV FİNAL ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

"Önceki hocalarımıza teşekkür etmemiz lazım. Önceki kupa maçlarında ben yoktum. Taraftarımızı bu yıl içerisinde bayağı üzdük. Herkesin malumu olan karşımızda çok güçlü bir takım var. Umarım istediğimiz şekilde geçer ve kupayı taraftarımıza armağan ederiz. 90 dakikada bu maçı bitirmemiz lazım. Savunmada hata yapmamamız lazım. Çok çok iyi oynamamız lazım. Bu maçla ilgili topa daha fazla sahip olmalıyız. Trabzonspor olarak biz kupayı çok istiyoruz."

Fatih Tekke'den kupayı istiyoruz mesajı!

GAZİANTEP'TE BÜYÜK HEYECAN

Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı, Gaziantep'teki dev maçla belli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TEKKE İÇİN KUPA NE ANLAM İFADE EDİYOR?
Camiasına şampiyonluk yaşatmak isteyen Fatih hoca, ayrıca da kupayı kazanarak Avrupa biletinin sahibi olmak istiyor.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#fatih tekke
#Final Maçı
#Galatasaray Trabzonspor
#Spor
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