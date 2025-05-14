Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması iddialarına yalanlama: Kasıtlı ve yanıltıcı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde ortaya atılan sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili asılsız iddialara yönelik bir yalanlama metni yayınladı. Kulüp, özellikle 5 yıllık sponsorluk bedelinin peşin olarak alındığı ve harcandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması iddialarına yalanlama geldi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Adidas ile gerçekleştirilen forma sponsorluğu anlaşması hakkında çıkan spekülasyonlara cevap verildi.

Fenerbahçe, söz konusu 5 yıllık sponsorluk ücretinin peşin tahsil edildiği ve kullanıldığı yönündeki iddianın tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

“BÜYÜK BİR YALANDIR”

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya platformlarında, kulübümüzün mali yapısı ve sponsorluk gelirlerine dair gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, kasıtlı ve yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Bugün ortaya atılan “Adidas’tan alınan 5 yıllık sponsorluk bedelinin peşin alındığı ve harcandığı” yönündeki iddia ise açıkça ifade ediyoruz ki, büyük bir yalandır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu tür söylemlerle kulübümüzü hedef alan ve kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren şahıs ve platformlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." İfadelerine yer verildi.