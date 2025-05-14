Milan Skriniar transferinde sürpriz engel! Fenerbahçe yönetimi kararsız kaldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptırmak üzere olan Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında kilit rol vermeyi planladığı Milan Skriniar'ın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arasında PSG'den kiralanan başarılı savunmacıyı gelecek sezon da takımda tutmak isteyen sarı lacivertli yönetim, karşısına çıkan sürpriz engel sonrası transfer için kararsız kaldı.

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmesi bu yıl da bir hayli zor gözüken Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezon için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek olan Ali Koç yönetimi, transferde yıldız oyuncuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

İLK HEDEF MILAN SKRINIAR

Önceliği iç transfere veren yönetim, ilk olarak Milan Skriniar'ı takımda tutmak istiyor. Devre arasında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaparak Skriniar'a sarı lacivertli formayı giydiren yönetim, takımın vazgeçilmezleri arasına giren tecrübeli savunmacının takımda kalması için girişimlere başladı.

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

Fransız devi Paris Saint Germain'den kiralık olarak transfer edilen Milan Skriniar, kısa süre içinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Portekizli çalıştırıcı Mourinho da Skriniar'ın takımda kalması yönünde rapor verdi.

TRANSFERDE SÜRPRİZ ENGEL

Ancak 30 yaşındaki stoperin geleceği henüz netlik kazanmadı. PSG ile Skriniar'ın bonservisi için pazarlıklara başlayan Fenerbahçe yönetiminin önüne sürpriz bir engel çıktı.

MAAŞ TALEBİ ÇOK YÜKSEK

Fransız ekibiyle bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen yöneticiler, yıldız futbolcunun talep ettiği yıllık 12 milyon Euro maaşı yüksek buluyor.

ASIL BÜTÇE SANTRFORA AYRILACAK

Ancak Fenerbahçe yönetimi maaş bütçesinde büyük payı golcü transferine ayırmak istiyor. Yöneticiler, Skriniar'ın maaş konusunda indirime gitmemesi halinde ise bu transferden vazgeçerek rotayı başka alternatiflere çevirecek. Transfer için son karar, sezon bitiminin hemen ardından yapılacak değerlendirmenin ardından verilecek.

GOL YOLLARINDA DA ETKİLİ

Öte yandan Milan Skrinar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atıp 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Slovak savunmacının kulübü PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.