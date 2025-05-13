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 | Murat Makas

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri gidiyor

Gelecek sezon hem şampiyonluk hem de Avrupa için iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe forvet hattında değişikliğe gitmek istiyor. Yönetim En-Nesyri'yi takasta kullanmak istiyor. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertlilerin sürpriz takas teklifi ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri gidiyor
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:43

Süper Lig’de şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe yeni sezonda taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Yönetim transfer çalışmalarına başlarken takımdan ayrılacak isimler gündeme geliyor.

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri gidiyor

Yeni sezonda santrafor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e Aleksandar Mitrovic için En-Nesyri'yi takasta önerdi. Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri gidiyor

EN-NESYRI AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan'da forma giymeye sıcak bakan En-Nesyri, olası bir takas teklifini kabul edecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Faslı golcü, Müslüman olmasından dolayı Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

En-Nesyri kaç tane UEFA kupası var?
5 sezonluk Sevilla kariyerinde 2 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu yaşayan oyuncu, Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor. 27 yaşındaki golcü, milli takım formasıyla attığı 20 golle Fas tarihinin en golcü 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.
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