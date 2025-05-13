Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek takas teklifi! En-Nesyri gidiyor

Gelecek sezon hem şampiyonluk hem de Avrupa için iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe forvet hattında değişikliğe gitmek istiyor. Yönetim En-Nesyri'yi takasta kullanmak istiyor. Faslı oyuncuyu Suudi Arabistan'a göndermek isteyen sarı-lacivertlilerin sürpriz takas teklifi ortaya çıktı.

Süper Lig’de şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe yeni sezonda taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Yönetim transfer çalışmalarına başlarken takımdan ayrılacak isimler gündeme geliyor.

Yeni sezonda santrafor hattını değiştirme kararı alan Fenerbahçe, Al-Hilal'e Aleksandar Mitrovic için En-Nesyri'yi takasta önerdi. Suudi Arabistan'ın en iyi golcüsü olarak bilinen Mitrovic için En-Nesyri'yi öneren Fenerbahçe, beklemeye geçti. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.

EN-NESYRI AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan'da forma giymeye sıcak bakan En-Nesyri, olası bir takas teklifini kabul edecek. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Faslı golcü, Müslüman olmasından dolayı Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.

