Fenerbahçe'de sil baştan! Birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor

Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon planları yapılırken takımdan gidecek oyuncular gündemde. Fenerbahçe birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe yeni sezonda taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen sarı-lacivertli ekibin Jose Mourinho ile yola devam edeceği konuşuluyor. Teknik heyet transfer çalışmalarına başlarken gönderilecek isimler de merak ediliyor.



TADİC, DZEKO VE OSAYİ İLE SÖZLEŞME YENİLENMEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Sözleşmeleri sona erecek olan Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmedi. Kontratları devam eden ve yurt dışından teklifler alan Dominik Livakovic ve Yusuf Akçiçek’in ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

DİEGO CARLOS İLE İLGİLİ OLUMSUZ RAPOR

Teknik heyet, Diego Carlos ile ilgili de olumsuz rapor verdi. Yönetim, 11 milyon avroya transfer edilen Brezilyalı futbolcudan zarar etmeden yolları ayırmayı planlıyor.

Sarı lacivertliler, yurt dışı piyasasında ilgi gören isimleriyle de vedalaşabilir. Sebastian Szymanski, Fred ve Sofyan Amrabat ile beklentinin üzerinde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürüldü. Sol kanatta forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin’in geleceği netlik kazanmadı. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen iki futbolcunun bonservislerinin alınıp alınmamasıyla ilgili henüz karar verilmedi.