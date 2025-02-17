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Editor
 | Burak Ayaydın

Bitti bu iş! Arda Güler ile anlaşma tamam, resmen açıklanıyor

Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. İspanyol devi Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler için an itibarıyla sürpriz bir transfer söz konusu. İşte flaş gelişmenin tüm detayları.

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Bitti bu iş! Arda Güler ile anlaşma tamam, resmen açıklanıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 22:25

Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler için Fransızlar resmen kapıda! Real Madrid yönetiminin tavrından memnun olmayan Arda Güler'i Paris Saint-Germain transfer etmek istiyor. Sansasyonel gelişmeyi duyuran İspanyol basını, ayrılığın yakın olduğunu da belirtti.

REAL MADRID'DE SÜRPRİZ ARDA GÜLER TRANSFERİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ve istediği forma sürelerini bulamayan Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı! Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler ile bizzat telefonda görüştü ve onu takımında görmek istediğini belirtti. İspanyol devinde istediği süreleri bulamayan Arda'ya ilk 11 garantisi de veren deneyimli hoca, ayrıca da oyun sistemini kendisi üzerinden kuracağını ifade etti. İspanyollar bu kritik görüşmeyi duyururken, Arda Güler'in de transfere çok sıcak baktığı ve Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

Arda Güler için dev transfer haberi: Ayrılık şartını ortaya koydu - 2. Foto

FORMA SÜRESİ

Real Madrid formasıyla bu sezon 27 maça çıkan ve 967 dakika sahada kalan Arda, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler için dev transfer haberi: Ayrılık şartını ortaya koydu - 7. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER REAL MADRID'E NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
Genç yetenek, bonuslar hariç 20 milyon Euroya transfer edilmişti.

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