Pep Guardiola'dan çarpıcı açıklama!

İstanbul
Real Madrid ile oynadıkları ilk maçı son dakikalarda yedikleri gollerle kaybeden Manchester City'de Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.
Real Madrid'e karşı ilk maçı kendi sahasında 3-2 kaybeden Manchester City'de deneyimli hocadan ilginç bir açıklama geldi. Katalan çalıştırıcı Premier Lig'deki maç sonu basın toplantısında Real Madrid eşleşmesine değindi ve tur geçme şanslarının düşük olduğunu söyleyerek, "Turu geçme şansımız yüzde 1. Bu yüzde 1'lik kısım için şansımızı zorlayacağız." ifadelerini kullandı.