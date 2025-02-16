Yeni Drogba Fenerbahçe'ye! 15 milyon Euro bonservis

Fenerbahçe'de geleceğe yönelik bir yatırım daha planlanıyor! Bazoumana Toure ile ilgilenen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da yeşil ışık yakmasıyla sezon sonuna doğru teklif yapacak.

DIDIER DROGBA GİBİ YETENEKLİ

Vatandaşı Didier Drogba gibi genç yaşta yetenekleriyle dikkat çeken Bazoumana Toure, Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi! 15 milyon Euro civarına bitmesi beklenen süreç için sarı lavicertli yönetim çalışmalara başladı. Jose Mourinho'nun aynı Didier Drogba'da olduğu gibi çok heyecanlı yaklaştığı Toure, geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Hoffenheim'e 10 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Alman temsilcisine yeni transfer olan genç yetenek için Brighton ve Celtic gibi kulüpler de araştırma yapıyorlar. Oyuncuyu yeni kadrosuna dahil eden Hoffenheim'ın, 15 milyon Euro gibi bir teklife sıcak bakacağı düşünülüyor.