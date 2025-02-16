Fenerbahçe'nin yeni transferine Atletico Madrid kancası!

Fenerbahçe'nin Fransız devi PSG'den kiraladığı Milan Skriniar için Atletico Madrid devreye girdi. İspanyol basınının haberine göre Diego Simeone bu transferi çok istiyor ve yönetime de bizzat ricada bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Fenerbahçe'nin kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu yok. Bu durumu değerlendirmek isteyen Atletico Madrid yönetimi, 15 milyon Euroyu gözden çıkardı.

4 MAÇ

Ara transferde Fenerbahçe'ye katılan Skriniar, şu ana kadar 4 maçta forma giydi ve gösterdiği performansla daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti.