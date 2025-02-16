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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu! 20 milyon Euroluk transfer

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde parlayan Yusuf Akçiçek için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun şans vermesiyle Fenerbahçe formasıyla harikalar yaratan Yusuf Akçiçek için transferde 20 milyon Euro ihtimali ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek piyangosu! 20 milyon Euroluk transfer
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 16:47

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'de yeni gündem Yusuf Akçiçek! Portekizli Jose Mourinho'nun şans vermesiyle bir anda Fenerbahçe'de ön plana çıkan ve Avrupa ekiplerinin transfer listelerine giren Yusuf Akçiçek, gelinen noktada epey kıymetli durumda ve yüksek bonservis bedelleri getirebilir.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ

Ertan Süzgün'ün duyurduğu habere göre sezon başında İngiltere'den bir kulübün Yusuf Akçiçek için yaptığı teklifi reddeden Jose Mourinho, genç yeteneğin arkasında duruyor ve gelişimini destekliyor. Son dönemdeki performansıyla ve özellikle de Anderlecht maçındaki soğukkanlılığıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf, an itibarıyla İngiltere ekiplerinin yakın takibinde! 19 yaşındaki stoper için 20 milyon Euro gibi tekliflerle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan İngiliz ekipleri, önümüzdeki yaz transferi bitirmek istiyorlar.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Mourinho...

JOSE MOURINHO'DAN YUSUF AKÇİÇEK'E ÖVGÜLER

Yusuf'un potansiyelini öven ve ona çok dikkat edeceğini söyleyen Portekizli hoca, "“Onun çok potansiyelli olduğunu söylemiştim. Bir gün oynadığında cevabı sahada vereceğini söylemiştim. Ama ona çok dikkat etmem gerekiyor. Bu futbol ülkesinde insanlar oyuncuları yukarı çıkardıkları gibi aşağıya da çekiyorlar. O çok yetenekli bir oyuncu. Ayrıca topla da arası çok iyi ve hava hakimiyeti de güçlü. Onun ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Akçiçek'ten İlk Gol Sevinci - Son Dakika

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 520 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Transfer Haberleri
#Spor
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