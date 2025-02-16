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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5 milyar TL! Büyük transfer operasyonu

Süper Lig'in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon transferlerinde adeta birbiriyle yarıştı. Toplamda yaklaşık 5 milyar TL civarında harcama gerçekleştiren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, çarpıcı mali süreci ve tezat yanları haberimizde. İşte detaylar.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5 milyar TL! Büyük transfer operasyonu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 14:53

Sezon başından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfere harcadığı toplam bonservis bedeli 130 milyon Euro! Yani yaklaşık olarak 5 milyar TL. Peki Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu süreç tam olarak nasıl ilerledi ve nerede son bulacak?

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FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN TRANSFERLERE 130 MİLYON EURO

2024-2025 sezonunun başından bu yana sansasyonel transferlere imza atan iki kulüp, sadece bonservis bedellerine harcadıkları miktarlarla dikkatleri üzerlerine çekti. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri 19.5 milyon Euro ile listenin başında yer alırken, Galatasaray'da ise 18 milyon Euroya transfer edilen Gabriel Sara zirvede. Ayrıca bu isimleri de Diego Carlos, Elias Jelert, Çağlar Söyüncü ve Carlos Cuesta gibi mali anlamda kritik takviyeler takip etti.

MAKAS AÇILIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray bu denli yüksek miktarlarda harcamalar yaparlarken, Süper Lig'in diğer takımları ise mütevazı bütçeleriyle hareket ediyorlar. Halihazırda şu ana kadar 130 milyon Euro harcayan iki ekibin, son dönemde Süper Lig'de aldığı galibiyet sayısı oldukça dikkat çekerken, Avrupa'daki tam tersi süreç ise soru işaretlerine sebep oluyor.

HARCAMALARIN AMACI NE?

Galatasaray'ın sezon başında yaşadığı Young Boys faciasından sonra geçtiğimiz günlerde de AZ Alkmaar mağlubiyeti gelmişti. Fenerbahçe ise Braga'nın son dakikada iptal olan gölü ile ancak 24. sıraya yükselerek Avrupa'da play-off etabına kalabilmişti. Neticede ise bu kadar harcama yapan iki ekibin taraftarları, Avrupa'daki sonuçlar üzerine epey tepki göstermişti! 'Fenerbahçe ve Galatasaray tüm bu harcamayı, sadece ligde başarılı olmak için mi yapıyor' sorusunu tüm spor medyası sorarken, iki ekip için daha şimdiden yazın gelecek yıldız futbolcular konuşulmaya başlandı.

BÜYÜME POLİTİKASI NEREDE SON BULACAK?

Avrupa arenasında çok daha düşük bütçeli takımlara farklı skorlarla mağlup olabilen iki ekibimizin, büyüme politikalarının hedefsiz olduğu düşünülürken, 'peki ya sonu olacak mı' konusu gündemde! Esasen ise bir dönem Çin ve Katar da yaptıkları transferlerle dikkat çekmiş ama sonra bu mali ivmelenmeyi durdurmuşlardı. Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde ise bu harcamaların nerelere kadar gideceği ve bir sonunun olup olmayacağı epey merak konusu olmuş durumda.

ETİKETLER
#dursun özbek
#ali koç
#türkiye süper lig
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe
#Spor
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