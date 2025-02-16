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Editor
 | Burak Ayaydın

Erden Timur almıştı Okan Buruk gönderiyor! Galatasaray bin pişman oldu

Galatasaray'da Erden Timur döneminde transfer edilen Yusuf Demir'e Okan Buruk'tan veto geldi. Erden Timur yönetimdeyken Galatasaray adına iyi bir yatırım olarak görülen Yusuf Demir, Okan Buruk tarafından gözden çıkarıldı.

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Erden Timur almıştı Okan Buruk gönderiyor! Galatasaray bin pişman oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 12:30

Erden Timur'un Galatasaray için iyi bir yatırım olarak gördüğü Yusuf Demir, Okan Buruk'un gözüne giremedi. Erden Timur'un onayıyla Galatasaray tarafından bonservisine 6 milyon Euro ödenen Yusuf Demir için Okan Buruk'tan ayrılabilir raporu geldi.

Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda!

GALATASARAY'DA ERDEN TİMUR'UN YUSUF DEMİR TRANSFERİNE OKAN BURUK'TAN VETO

Barcelona'ya kiralık olarak transfer olmasıyla futbol dünyasında ses getiren Yusuf Demir, daha sonra ise 6 milyon Euro bedelle Galatasaray'a katılmıştı. O dönem için Erden Timur ve kulüp yönetimi tarafından potansiyel bir yatırım olarak görülen Yusuf, bir türlü bekleneni veremedi ve Okan Buruk tarafından da gözden çıkarıldı! Ayrıca kiralık olarak gittiği Basel'de de isteneni veremeyen Avusturyalı sağ kanat, mali anlamda büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuş durumda. Halihazırda sözleşmesi de 2026 yazında bitecek olan oyuncu için tatmin edecek bir teklif ise henüz gelmedi. Kontratı sona ermeden maliyetini karşılayabilecek bir transfer yapması zor görünen Yusuf için Okan Buruk da resmen kararını verdi ve ayrılığı onayladı. Genç oyuncuyla sözleşme yenilemeye temkinli yaklaşan Galatasaray, 6 milyon Euroluk yatırımın karşılığını alamadı.

Yusuf Demir - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

ROTASYONDA BİLE ÇOK AZ SÜRE ALDI

Galatasaray forması ile bu sezon 11 maça çıkan Yusuf Demir, sadece 216 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Yusuf'un tüm skor katkısının Türkiye Kupası'nda olması ise dikkat çeken başka bir konu oldu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir Kasımpaşa yolunda | Transfermarkt
ETİKETLER
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#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Transfer Haberleri
#Spor
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