Galatasaray'da Berke Özer harici bir kaleci daha! Sürpriz takviye

Uzun zamandır Berke Özer'in Galatasaray'a imza atacağı konuşulurken, gündeme şimdi de Lucas Perri geldi. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası işini şansa bırakmak istemeyen yönetim, Berke ve Lucas'ı beraber kadroya katmak istiyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Kaleye yerli isim olarak Berke transferini düşünen sarı kırmızılı camia, bir de yabancı takviye yapmak istiyor. Sabah'ın haberine göre ise bu isim Olympique Lyon forması giyen 27 yaşındaki Lucas Perri. Galatasaray'ın transfer için ilk temaslara başladığı belirtilirken, İngiliz Newcastle United'ın da Perri için nabız yokladığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2028 yazına kadar kontratı devam eden Brezilyalı eldiven, Lyon formasıyla bu sezon 29 maça çıktı ve 34 gol yedi. Deneyimli file bekçisi tam 10 maçta ise kalesini gole kapattı.