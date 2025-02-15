victor osimhen

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AZ Alkmaar, temsilcimiz Galatasaray'ı Hollanda'da 4-1 mağlup etmişti. İlk maçta forma giymeyen Osimhen takıma seslendi ve rövanşın farklı olacağını ifade etti.

"BANA BIRAKIN"

Fotomaç'ın haberine göre AZ Alkmaar için özel hazırlanan Nijeryalı golcü, "İstanbul'daki rövanş çok farklı olacak. Taraftarlarımızla birlikte onlara Galatasaray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Ben de golleri atacağım. AZ Alkmaar'ı bana bırakın. Turu geçen tarafın biz olacağımızdan eminim ve herkes moralini yüksek tutsun." ifadelerini kullandı.