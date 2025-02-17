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 | Mutluhan Yildiz

Derbiyi yönetecek yabancı hakem belli oldu! Tahir Kum canlı yayında duyurdu

Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem merak konusu oldu. TFF ve MHK, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile bir araya gelirken uzlaşmaya en yakın olunan isim de belli oldu. TGRT Haber'de konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, derbiyi yönetecek hakemin Slavko Vincic olacağını belirtti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 22:15

Türk futbolunda hakem tartışmalarının yaşandığı dönemde, Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sürpriz bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), derbiye yabancı hakem atama kararı aldığı öğrenildi.

DERBİ YABANCI HAKEME EMANET!

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum’un haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de derbi maçını yönetecek hakem ekibi oldu. UEFA ile olumlu ilişkilerini sürdüren TFF, beş yabancı hakem belirledi ve bu isimlerle temaslarını sürdürüyor.

İLK İSİM SLOVEN HAKEM SLAVKO VİNCİC!

Öne çıkan isim ise Sloven hakem Slavko Vincic. 1 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ve elit hakem kategorisinde yer alan Vincic’in, büyük bir aksilik olmaması durumunda derbiyi yönetmesi bekleniyor. Ayrıca UEFA’nın, karşılaşmaya yabancı gözlemci de göndereceği belirtildi.

Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum'un konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye'nin UEFA ile ilişkileri iyi ve en iyi hakemi getirebilir. Geçen hafta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile bir araya geldi. Bu görüşmenin sebeplerinden biri de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem ekibini belirlemekti. Derbi maçında yabancı hakem triosu olacak. Büyük bir aksilik olmazsa plan bu. Bununla ilgili TFF ve MHK temaslarda. TFF 5 tane yabancı hakem belirledi ve temaslara geçti.

Şu anda elinde hazır olan hakem, 1 Haziran 2024 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ve elit kategoride bulunan Sloven hakem Slavko Vincic. Ağırlıklı olarak üzerinde durulan isim bu. UEFA yabancı gözlemci de gönderecek. Bu konuda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı hakeme 'hayır' demediğini de biliyoruz."
https://x.com/tgrthabertv/status/1891229991603511657

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu fikstürüne göre derbinin oynanacağı tarih netleşti. Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, belirlenen takvime göre 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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