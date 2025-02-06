Fenerbahçe'ye geldiği gibi gidiyor! Ognjen Mimovic için karar verildi

06 Şubat 2025 21:36 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 21:40

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ognjen Mimovic için kulüp aramaya başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun "Hem Avrupa hem de ligde kadroya alınmayacak" dediği futbolcunun Süper Lig ekibine kiralanacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Ognjen Mimovic, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle forma şansı bulamıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük ihtimalle hiçbir listede yer almayacak. Ne Avrupa'da ne de ligde kadroya dahil edileceğini sanmıyorum. Türkiye'de uygulanan yabancı sınırlamasını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

Playspor'dan gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli ekip, Ognjen Mimović’in kiralık transferi için Eyüpspor’la görüşmelere başladı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan Fenerbahçe’nin, Sırp oyuncuyu bir takıma kiralık olarak göndermek istediği yönünde daha önce de haberler ortaya atılmıştı.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

20 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken bir gol atıp iki asistlik performans sergiledi. Mimovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.