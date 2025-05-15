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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sitem: "Bu kadar kolay olmamalıydı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, finaldeki Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın kadro kalitesine dikkat çeken Fatih hoca, seneye daha iyi olacaklarını belirtti.

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sitem:
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 00:05

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den final sonrasında kritik değerlendirmeler geldi. Üzgün olduklarını belirten Fatih hoca, hayatın içerisinde bunların olduğunu ifade etti.

FATİH TEKKE'DEN GALATASARAY FİNALİ SONRASI YORUMLAR

"Galatasaray'ı tebrik ederim. Buraya gelen taraftarımızı sevindiremedik. Üç stoper değiştirmek zorunda kaldık. 10 gündür üzerine çalıştığımız adam paylaşımında hata yaptık. Top bizdeyken üçüncü bölgede biraz daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarıda yüzde yüz faul olarak gördüğümüz bir pozisyonda VAR'a gidilmeden karar verildi. Bütün oyuncularım için söyleyemem ama biraz daha iyi olmamız lazımdı. Beklediğimizin altında oynadık. Hayatın içerisinde üzülmek ve ağlamak var, bunlar insanı güçlendiren şeyler. Bugün burada kupayı almamız gerekiyordu. Ben ve ekibim adına yaptığımız şeyler beklentimizin üzerindeydi. Gelecek sezon güçlü kadrolara karşı eşit ve denk oynayabilecek hamleler yapmamız gerekiyor. Seneye çok daha iyi olacak. Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız. Avrupa kupaları için çok ihtiyacımız vardı, sıfırdan başlamak zorundayız, bunu da yapabilecek güçteyiz. Bu kadar kolay olmamalıydı."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sitem: "Bu kadar kolay olmamalıydı"

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TEKKE TRABZONSPOR İLE KAÇ MÜCADELEYE ÇIKTI?
Göreve geçtiğimiz aylarda gelen Fatih hoca, şu ana kadar Karadeniz ekibiyle 11 maça çıktı ve karşılaşma başına 1.82 puan ortalaması yakaladı.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#fatih tekke
#röportaj
#Trabzonspor-galatasaray
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