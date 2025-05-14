Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Riyad zirvesinden sonra Şam'da konuştu. Suriye'nin barış ülkesi olacağını söyleyen Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim" dedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 23:17

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başkent Şam'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki Suriye vatandaşlarına seslenerek, "Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz," ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim

ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Konuşmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz Al Suud'a teşekkür eden Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel bir teşekkürlerini iletti. Şara, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. O ve devleti 14 yıl boyunca milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Türkiye bizi çok seviyor. Bizim için çok çaba sarf ettiler. Ürdün Kralı ve aynı şekilde Mısır Cumhurbaşkanı da bizim için çaba göstereceğini söyledi. Sudani de aynı şekilde" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim

SURİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

"Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz" diyen Şara, "Suriye barış ülkesi olacak. Herkesi Suriye'ye yatırıma davet ediyorum. Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Barış içinde yaşamak bizim en büyük tarihi mirasımızdır. Birlikle sorunları aşacağız. Yaşasın özgür Suriye." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaç Suriyeli ülkesine döndü! İşte son sayı
Netanyahu’dan Trump’a Suriye mesajı: Yaptırımlar kalkmasın!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.