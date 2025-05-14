Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başkent Şam'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki Suriye vatandaşlarına seslenerek, "Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz," ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Konuşmasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz Al Suud'a teşekkür eden Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel bir teşekkürlerini iletti. Şara, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. O ve devleti 14 yıl boyunca milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Türkiye bizi çok seviyor. Bizim için çok çaba sarf ettiler. Ürdün Kralı ve aynı şekilde Mısır Cumhurbaşkanı da bizim için çaba göstereceğini söyledi. Sudani de aynı şekilde" dedi.

SURİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

"Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz" diyen Şara, "Suriye barış ülkesi olacak. Herkesi Suriye'ye yatırıma davet ediyorum. Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Barış içinde yaşamak bizim en büyük tarihi mirasımızdır. Birlikle sorunları aşacağız. Yaşasın özgür Suriye." diye konuştu.

