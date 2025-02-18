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 | Mutluhan Yildiz

Fenerbahçe Juventus'un yıldızı için harekete geçti! Jose Mourinho yıldız golcüyü gözüne kestirdi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun da hazırlıklarını şimdiden planladı. Sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç kesenin ağzını açarken İtalyan devi Juventus'un golcüsü için girişimler başladı. Sarı-lacivertli ekip Juventus’un yıldız golcüsü Dusan Vlahovic'i yaz transfer sezonunda kadrosuna katmayı planlıyor.

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Fenerbahçe Juventus'un yıldızı için harekete geçti! Jose Mourinho yıldız golcüyü gözüne kestirdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 20:35

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe; Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler şimdi ise gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

FENERBAHÇE JUVENTUS'UN YILDIZI İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezonun transfer planlamasına hız verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, En-Nesyri'nin kadroya katılma ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni bir golcü arayışına girişti.

JOSE MOURINHO DUSAN VLAHOVIC'İ İSTİYOR!

İtalyan basınından Europa Calcio’nun haberine göre, sarı-lacivertliler hücum hattını daha da güçlendirmek için Juventus'un yıldız forveti Dusan Vlahovic’i transfer listesine ekledi.

VLAHOVIC'İN SATILMASI GÜNDEMDE!

İtalyan devi, Sırp golcü ile sözleşme yenileme sürecine girdi ancak taraflar arasında anlaşma henüz sağlanamadı. Juventus'un 25 ile 30 milyon Euro arasında bonservis bedeli biçeceği ve Fenerbahçe'nin bunu ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.

SON SEZON PERFORMANSI!

Çizme ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 25 yaşındaki 1.90'lık santrfor, 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.

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Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Fenerbahçe'nin kadro değeri, 2024/2025 sezonu itibarıyla yaklaşık 258.925.000 Euro olarak kaydedilmiştir.
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