Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı! Florya iyi yönetilmiyor mu?

Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve şu anda da başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listelerinde bulunan Yusuf Akçiçek'in Florya'dan nasıl ayrıldığı açıklandı.

GALATASARAY YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Yusuf Akçiçek'in sarı-kırmızılılardan Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı.

Bu konuları konuşmanın zor olduğunu belirten Çobanoğlu, "Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu tarafında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek, Avrupa Yakası'na taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi." dedi.

Florya'nın denetlenmesinin şart olduğunu anlatan Çobanoğlu, "Takım değiştirmek zorunda kaldı. Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mâl olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz." ifadelerini kullandı.