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 | Burak Ayaydın

Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert çıkış! "Yaptırım uygularız"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye uyarı geldi. Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme tavrını eleştiren Hidayet Türkoğlu, böyle devam edilirse yaptırım sürecinin olabileceğini belirtti.

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Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert çıkış!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 14:53

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe Beko'nun tavrına dair açıklamalar yaptı. Milli takıma oyuncu göndermeme sürecinin uzamasına şaşırdığı belirten başkan, "Süreci hep en iyi şekilde, profesyonelce yönetmeye çalıştık. Şimdi doğal olarak bazı konulara burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Buraya davet edilen oyuncu arkadaşlarımıza haksızlık olur. Yine de sürecin bu kadar uzaması bizi şaşırttı. Biz zaman doğru yönetildiğinde işin olumluya doğru ilerleyeceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla sürecin bu noktalara gelmesini istemezdik." dedi.

Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye rest: "Yaptırımdan kaçınmayacağız" - 3. Foto

Fenerbahçeli oyuncuları neden kadroya çağırmadıklarını anlatan Türkoğlu, "Tabii konsantrasyonumuz şu an burada olan arkadaşlarımızın üzerinde. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yönetimsel anlamda bazı kararları alırken her zaman sporcuyu düşündük. Oyuncuları milli takıma çağırsak ve gelemeseler ceza vermek zorunda kalırdık. Ayrıca bu ceza süreci uzayabilirdi. Bu yüzden Fenerbahçeli oyuncuları çağırmadık." şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye rest: "Yaptırımdan kaçınmayacağız" - 5. Foto

Fenerbahçe Beko'nun tutumunun devam etmesi halinde yaptırımdan kaçınmayacaklarını dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası’na giderken de bu tutum devam ederse yönetimsel olarak hiçbir şekilde yaptırımdan kaçınmayacağımızı belirtmek isterim. Bu yaptırımlar sporcularımız için de geçerli olacak. Biz hep bazı şeylerin zamanla çözüleceğine inandık ama Avrupa Şampiyonası’na giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse bu süreçte karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak gereken tavrı koyacağız. Bunu da buradan sizlerin huzurunda herkese söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI

Ergin Ataman, çalıştırdığı Panathinaikos'un Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı sonrası, futbolda 3-1 sona eren derbinin (Fenerbahçe'nin yenildiği) skorunu taraftarlara işaret etmişti. Bunun üzerine Fenerbahçe yazılı bir açıklama yaparak Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceklerini bildirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

HİDAYET TÜRKOĞLU NBA'DE EN SON HANGİ TAKIMDA OYNADI?
Uzun bir NBA kariyeri olan Türkoğlu, son olarak LA Clippers forması giymişti.

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ETİKETLER
#Spor
#Fenerbahçe Beko
#ergin ataman
#ergin ataman
#hidayet türkoğlu
#hidayet türkoğlu
#Spor
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