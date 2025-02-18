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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Gheorghe Hagi teması! Transferi resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi oldu. Fenerbahçe'nin Ianis Hagi transferi için harekete geçtiğini İngilizler resmen duyururken, baba Gheorghe Hagi de süreçte kritik bir rolde yer alıyor.

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Fenerbahçe'de Gheorghe Hagi teması! Transferi resmen duyurdular
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 13:06

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için Fenerbahçe resmen devrede! Ianis Hagi için Fenerbahçe ilk temasları başlatırken, Rumen futbolcu da sürpriz transfer için babasıyla fikir alışverişinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE GHEORGHE HAGI''NIN OĞLU IANIS HAGI TRANSFERİ

Orta sahadaki kadro derinliğini artırmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgileniyor. İngiliz basınının duyurduğu habere göre transfer temasları resmen başlarken, babasından olumlu görüş alan Ianis de sürpriz gelişmeye sıcak yaklaşıyor ve kariyeri için Fenerbahçe'nin önemli bir adım olabileceğini düşünüyor. Kulübü Rangers ile yaptıkları son sözleşme görüşmelerinde kontratı reddeden Ianis, İskoçya dışında daha iddialı bir projede yer almak istiyor. Şartlar böyleyken oyuncunun ayrılığını kabul etmek zorunda kalan Rangers yönetimi, kendileri için en iyi olabilecek teklife öncelik vermeyi planlıyor.

Glasgow Rangers, Hagi'nın bonservisini aldı | Transfermarkt

BABASINDAN SONRA RIDVAN YILMAZ'A SORDU

Babasının İstanbul'a onay vermesinin ardından Rangerslı Rıdvan Yılmaz'a da Türkiye ile ilgili danışan Ianis, eski Beşiktaşlı oyuncunun da olumlu yaklaşımıyla transferde Fenerbahçe ihtimalini listenin başına aldı.

Ianis Hagi - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

1.5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Rumen orta saha, bu sezon Rangers formasıyla 20 maça çıktı ve 4 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAGI GALATASARAY FORMASIYLA KAÇ GOL ATMIŞTI?
Galatasaray ile 192 maça çıkan Hagi, 72 gol ve 63 asistlik özel bir performans sergilemişti.

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#Galatasaray Karnesi
#Fenerbahçe Derbisi
#Transfer Haberleri
#Spor
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