Galatasaray'da Mauro Icardi operasyonu! Transferde bir Amerikalı var

Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Mauro Icardi'nin süreci hala sürprizlere açık. Hal böyle olunca da Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşın Amerikalı Haji Wright seçeneğini devreye sokuyor.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI SONRASI İÇİN HAJI WRIGHT HAMLESİ

Sakatlıktan döndükten sonra ne yönde karar vereceği belli olmayan Mauro Icardi için alternatif liste oluşturuluyor. Son dönemde Wanda Nara ile ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Icardi'nin kariyeriyle ilgili her an fikir değiştirme ihtimalini düşünen Galatasaray yönetimi, Amerikalı Haji Wright için devreye girmeye hazırlanıyor. İngiltere'deki sakatlığı öncesi performansıyla futbolseverlerin takdirini kazanan Haji, ülkemizde de forma giymişti.

ANTALYASPOR'DA OYNADI

Türkiye'de Antalyaspor formasıyla iyi bir performans gösteren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de dikkatini çeken Amerikalı golcü, 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Coventry City ekibine katılmıştı. Sakatlık yaşayana kadar orada da oldukça iyi işler yapan Haji, halihazırda Premier Lig'den pek çok ekibin de transfer listesinde yer alıyor.

SAKATLIK ÖNCESİ 7 GOL 1 ASİST

Sakatlanmadan önce İngiltere'de 17 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

%20 ANTALYASPOR'A

Antalyaspor'un 26 yaşındaki Amerikalı golcünün sonraki satışından %20 payı var. Ayrıca da İngiltere'deki sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan oyuncu için 15 milyon Euroluk bir bonservis beklentisi söz konusu.