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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Mauro Icardi operasyonu! Transferde bir Amerikalı var

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi bulundu. Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin devam etmeme ihtimalini düşünerek flaş bir isme yöneldi. Amerikalı Haji Wright, an itibarıyla transfer listesinin başında yer alıyor.

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Galatasaray'da Mauro Icardi operasyonu! Transferde bir Amerikalı var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 00:38

Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Mauro Icardi'nin süreci hala sürprizlere açık. Hal böyle olunca da Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşın Amerikalı Haji Wright seçeneğini devreye sokuyor.

Who is USA soccer player Haji Wright? USMNT striker gets World Cup goal vs Netherlands | Sporting News United Kingdom

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI SONRASI İÇİN HAJI WRIGHT HAMLESİ

Sakatlıktan döndükten sonra ne yönde karar vereceği belli olmayan Mauro Icardi için alternatif liste oluşturuluyor. Son dönemde Wanda Nara ile ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Icardi'nin kariyeriyle ilgili her an fikir değiştirme ihtimalini düşünen Galatasaray yönetimi, Amerikalı Haji Wright için devreye girmeye hazırlanıyor. İngiltere'deki sakatlığı öncesi performansıyla futbolseverlerin takdirini kazanan Haji, ülkemizde de forma giymişti.

Frank Lampard provides injury update on Haji Wright & Ben Wilson ahead of busy festive period - CoventryLive

ANTALYASPOR'DA OYNADI

Türkiye'de Antalyaspor formasıyla iyi bir performans gösteren ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de dikkatini çeken Amerikalı golcü, 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Coventry City ekibine katılmıştı. Sakatlık yaşayana kadar orada da oldukça iyi işler yapan Haji, halihazırda Premier Lig'den pek çok ekibin de transfer listesinde yer alıyor.

Antalyaspor'da Haji Wright Coventry City'e transfer oldu - Sözcü

SAKATLIK ÖNCESİ 7 GOL 1 ASİST

Sakatlanmadan önce İngiltere'de 17 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

%20 ANTALYASPOR'A

Antalyaspor'un 26 yaşındaki Amerikalı golcünün sonraki satışından %20 payı var. Ayrıca da İngiltere'deki sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan oyuncu için 15 milyon Euroluk bir bonservis beklentisi söz konusu.

VIDEO: USMNT attacker Haji Wright is the hero for Coventry City with stoppage-time winner vs Oxford United | Goal.com UK

Sıkça Sorulan Sorular

HAJI WRIGT ANTALYASPOR'DA KAÇ GOL ATMIŞTI?
Antalyaspor formasıyla 64 maça çıkan Amerikalı golcü, 31 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

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