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 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan derbi öncesi TFF'ye dosyalı çıkarma! VAR kayıtlarını isteyecekler

Galatasaray, Adana Demirspor maçında Mertens'in penaltı pozisyonuna ilişkin VAR kayıtlarını paylaşan TFF'ye karşı harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar hakemin VAR'a gitmemesine rağmen görüntülerin paylaşılmasına karşılık 46 pozisyon içeren raporla Riva'ya çıkarma yapacak.

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Galatasaray'dan derbi öncesi TFF'ye dosyalı çıkarma! VAR kayıtlarını isteyecekler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:04

Galatasaray, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir hamleye imzaya atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tartışmalı pozisyonlara ilişkin hazırladıkları kalın bir dosya ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

MERNTENS'İN PENALTISI OLAY OLMUŞTU

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yöneticilerinin planlanan ziyaretinin nedeni ise geçen hafta Adana Demirspor ile oynadıkları maçla ilgili. TFF'nin daha sonradan Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetine karar verdiği maçta Galatasaray'ın Mertens ile kazandığ penaltı büyük olay olmuştu. Penaltının haksız olduğunu düşünen Adana Demirspor 30. dakikada sahayı terk ederken maç da tatil edilmişti.

46 POZİSYON İÇİN RESMİ BAŞVURU

Hakem söz konusu pozisyonda VAR monitörüne gitmemesine rağmen TFF daha sonra bu penaltı kararının verilmesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır ile VAR hakemlerinin görüşme kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu duruma tepki gösteren Galatasaray ise ligin geri kalan bölümüne ilişkin 46 pozisyonun VAR konuşmalarının açıklanmasını istemişti.

İddiaya göre göre Galatasaray, bu pozisyonlarla ilgili hazırladığı bir dosyayı TFF'ye teslim edecek. Sarı-kırmızılılar böylece kayıtların açıklanması için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
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ETİKETLER
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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