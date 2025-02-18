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 | Suat Vilgen

Anderlecht - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. İşte detaylar...

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Anderlecht - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 13:33

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı zorlu Galatasaray derbisi öncesi UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz evindeki ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj yakalamıştı. 20 Şubat Perşembe günü oynanacak ve turu geçecek takımı belirleyecek karşılaşmanın hakemi belli oldu.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısında rövanş maçında galip gelirse, berabere kalırsa ya da en fazla 2 farkla mağlup olması halinde adını UEFA'da son 16'ya yazdıracak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalması halinde ise rakibi Glascov Rangers ya da Olimpiakos olacak.
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
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