Anderlecht - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı zorlu Galatasaray derbisi öncesi UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz evindeki ilk maçı 3-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj yakalamıştı. 20 Şubat Perşembe günü oynanacak ve turu geçecek takımı belirleyecek karşılaşmanın hakemi belli oldu.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.