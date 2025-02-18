Manchester United'tan Fenerbahçe'ye Altay Bayındır formülü! 30 milyon Euro

Manchester United, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için Altay Bayındır teklifini sunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Manchester United, 30 milyon Euro ile birlikte Altay Bayındır'ı da kiralık olarak teklif etmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇELİ YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN 30 MİLYON EURO VE ALTAY BAYINDIR TRANSFERİ

İngiliz basınının duyurduğu gelişmeye göre Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile yakından ilgilenen Manchester United, kulüpten ayrılmayı düşünen Altay Bayındır'ı transfer sürecine dahil etmek istiyor. Faslı golcü için 30 milyon Euro ve kiralık olarak Altay Bayındır teklifi yapmayı düşünen United, flaş transferi önümüzdeki yaz bitirmeyi hedefliyor. Youssef En-Nesyri'nin oldukça formda olması gol yollarında sıkıntı çeken İngiliz devinin dikkatini çekerken, Dominik Livakovic'in ayrılma ihtimaline karşılık Altay Bayındır teklifi hazırlanıyor. Halihazırda Altay'ın da eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakacağı düşünülürken, Youssef En-Nesyri için 30 milyon Euro bonservis bedeli ile sürecin bitirilmesi amaçlanıyor.

ÇOK FORMDA

Fenerbahçe forması ile bu sezon 35 maça çıkan En-Nesyri, 23 gol ve 4 asistlik özel bir performans sergiledi. Ayrıca Faslı golcüyü hocası Jose Mourinho da birçok kez övmüştü.

ALTAY BAYINDIR OYNAMAK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası'nı düşünen Altay Bayındır, milli takım sürecine dahil olabilmek için forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.