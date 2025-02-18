Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Manchester United'tan Fenerbahçe'ye Altay Bayındır formülü! 30 milyon Euro

Altay Bayındır'ın ayrılığına sıcak bakan Manchester United, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için devrede. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye dönme ihtimalini düşünen Manchester United yönetimi, Youssef En-Nesyri için farklı bir transfer formülü düşünüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester United'tan Fenerbahçe'ye Altay Bayındır formülü! 30 milyon Euro
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:00

Manchester United, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için Altay Bayındır teklifini sunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Manchester United, 30 milyon Euro ile birlikte Altay Bayındır'ı da kiralık olarak teklif etmeyi düşünüyor.

Youssef En-Nesyri - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

FENERBAHÇELİ YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN 30 MİLYON EURO VE ALTAY BAYINDIR TRANSFERİ

İngiliz basınının duyurduğu gelişmeye göre Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile yakından ilgilenen Manchester United, kulüpten ayrılmayı düşünen Altay Bayındır'ı transfer sürecine dahil etmek istiyor. Faslı golcü için 30 milyon Euro ve kiralık olarak Altay Bayındır teklifi yapmayı düşünen United, flaş transferi önümüzdeki yaz bitirmeyi hedefliyor. Youssef En-Nesyri'nin oldukça formda olması gol yollarında sıkıntı çeken İngiliz devinin dikkatini çekerken, Dominik Livakovic'in ayrılma ihtimaline karşılık Altay Bayındır teklifi hazırlanıyor. Halihazırda Altay'ın da eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakacağı düşünülürken, Youssef En-Nesyri için 30 milyon Euro bonservis bedeli ile sürecin bitirilmesi amaçlanıyor.

Youssef En-Nesyri - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

ÇOK FORMDA

Fenerbahçe forması ile bu sezon 35 maça çıkan En-Nesyri, 23 gol ve 4 asistlik özel bir performans sergiledi. Ayrıca Faslı golcüyü hocası Jose Mourinho da birçok kez övmüştü.

Altay Bayındır - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

ALTAY BAYINDIR OYNAMAK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası'nı düşünen Altay Bayındır, milli takım sürecine dahil olabilmek için forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNITED'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?
Başarılı kaleci, 1 Eylül 2023 itibarıyla İngiliz devine transfer olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Gheorghe Hagi teması! Transferi resmen duyurdular
Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert çıkış! "Yaptırım uygularız"
ETİKETLER
#Spor
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#altay bayındır
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.