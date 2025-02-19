Derbinin hakemi belli oldu iddiası! İsim verdiler

Türk futbolu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye kilitlendi. Süper Lig'in iki şampiyonluk adayını karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesi hakemin kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ile yürüttüğü istişareler neticesinde derbide düdük çalacak ismi belirlediği iddia edildi.

EN BÜYÜK FAVORİ VINCIC

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, Galatasaray'ın hakemin yerli olması talebine rağmen Fenerbahçe'nin ısrarla istediği şekilde tercihini yabancı hakemden yana kullanacak. TFF yönetiminin UEFA ile yaptığı görüşmeler neticesinde birinci sıraya Slavko Vincic'i koyduğu ve Sloven hakemin yüzde 90 ihtimalle derbide görev alacağı belirtildi.

UEFA'NIN EN GÖZDE HAKEMİ

45 yaşındaki FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, UEFA'nın en güvendiği hakemlerin başında yer alıyor. Deneyimli isim, son 10 yılda sayısız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları yönetirken son 5 sezonda ise zorluk derecesi yüksek çeyrek, yarı ve final maçlarında düdük çaldı.

DEV MAÇLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Vincic'in yönettiği son büyük karşılaşma geçen sezon Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu final müsabakası oldu. Vincic, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde aralarında Barcelona-Bayern Münih, Real Madrid-Milan, Arsenal-PSG gibi kritik randevuların da olduğu 6 maçı yönetti.

YUNANLAR DA DAVET ETMİŞTİ

UEFA Uluslar Ligi'nde ise İtalya-Fransa ve Almanya-Hollanda müsabakalarında düdük çalarken Slavko Vincic, bu sezon Yunanistan Federasyonu'nun daveti üzerine 26 Ocak'taki Olympiakos-Panathinaikos müsabakasını da yöneten isim olmuştu.

