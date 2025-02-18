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Editor
 | Burak Ayaydın

Hamit Altıntop'tan derbi çıkışı! "Doğru bulmuyorum"

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanındaki galibiyetini değerlendiren Hamit Altıntop, derbiyle ilgili de yorumda bulundu. Derbi atmosferinin farklı olduğunu ifade eden Hamit Altıntop, maç günü planlamasını eleştirdi.

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Hamit Altıntop'tan derbi çıkışı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:24

Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor maçını HT Spor'da değerlendiren Hamit Altıntop, derbi konusuna da değindi.

YARA SARDILAR VURGUSU

Çaykur Rizespor galibiyetiyle AZ Alkmaar maçının hüsranının az da olsa unutulacağını ve Avrupa'da kaybedilecek bir şey kalmadığını söyleyen Hamit Altıntop, "Aslında bu da bir avantaj. Beklenmedik bir şey olma ihtimali var mı? Evet kesinlikle var. O da olursa Galatasaray, camiasıyla büyük bir havaya girecektir ama yenilirse de çok büyük bir hüsran olacağını sanmıyorum." dedi.

Derbide hakem tartışmaları sürerken Hamit Altıntop bambaşka bir konuya tepki gösterdi - 5. Foto

PAZARTESİ DOĞRU TERCİH DEĞİL

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi günü oynanmasına tepki gösteren Hamit Altıntop, "Derbide oynamış, atmosferi yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki derbi başka bir şey. Orada 48 saat sonra da oynarsınız. Onun için pazartesi gününe alınmasını ben doğru bulmuyorum. Tabii ki iki kulüp de istediyse problem yok. Ama hafta sonu olsa ailenle ve arkadaşlarınla birlikte izlersin." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAMİT ALTINTOP FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKTI?
Hamit Altıntop, 4 Ocak 2018 tarihinde son kulübünden ayrıldı ve sahalara veda etti.

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ETİKETLER
#Futbol
#hamit altıntop
#Galatasaray ekibi
#galatasaray ekmas
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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