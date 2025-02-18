Hamit Altıntop'tan derbi çıkışı!

Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor maçını HT Spor'da değerlendiren Hamit Altıntop, derbi konusuna da değindi.

YARA SARDILAR VURGUSU

Çaykur Rizespor galibiyetiyle AZ Alkmaar maçının hüsranının az da olsa unutulacağını ve Avrupa'da kaybedilecek bir şey kalmadığını söyleyen Hamit Altıntop, "Aslında bu da bir avantaj. Beklenmedik bir şey olma ihtimali var mı? Evet kesinlikle var. O da olursa Galatasaray, camiasıyla büyük bir havaya girecektir ama yenilirse de çok büyük bir hüsran olacağını sanmıyorum." dedi.

PAZARTESİ DOĞRU TERCİH DEĞİL

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi günü oynanmasına tepki gösteren Hamit Altıntop, "Derbide oynamış, atmosferi yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki derbi başka bir şey. Orada 48 saat sonra da oynarsınız. Onun için pazartesi gününe alınmasını ben doğru bulmuyorum. Tabii ki iki kulüp de istediyse problem yok. Ama hafta sonu olsa ailenle ve arkadaşlarınla birlikte izlersin." ifadelerini kullandı.