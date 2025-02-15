Alvaro Morata derbide oynayabilecek mi? Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (Zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

İKİ HAFTA KRİTİĞİ

İspanyol golcünün en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor ve derbide forma giymesi zor görülüyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1890707516532875588