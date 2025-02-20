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Editor
 | Burak Ayaydın

Gedson Fernandes transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş'ta anlaşma tamam

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes için görüşmeler başladı. Gedson Fernandes'in tüm bonservis haklarını almak isteyen Beşiktaş, Benfica ile yaptığı transfer temaslarında ilerleme sağladı.

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Gedson Fernandes transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş'ta anlaşma tamam
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 12:24

Beşiktaş, bonservisinin yarısı Benfica'da olan Gedson Fernandes için harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, performansından memnun olduğu Gedson Fernandes için Benfica ile transfer görüşmelerini resmen başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA GEDSON FERNANDES TRANSFERİ

Benfica ile yaptığı anlaşma gereği Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısına sahip olabilen Beşiktaş, Portekiz kulübü ile yeni görüşmelere başladı. Yetenekli orta sahanın tüm haklarına sahip olmak isteyen Beşiktaş, Gedson'un kalan %50'lik bonservisi için Benfica'ya 7 milyon Euro önerdi. Ayrıca da bu ödeme sürecini taksitlerle ilerletmek isteyen siyah beyazlı ekip, Benfica ile temel şartlarda anlaşmak üzere.

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6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2022 yazında Beşiktaş'a katılan Gedson için Benfica ile anlaşma yapılmış ve bonservisinin %50'lik kısmı alınmıştı. O dönem için 6 milyon Euro ödemeyle oyuncu haklarının yarısına sahip olan Beşiktaş, 7 milyon Euro daha ödeyerek yetenekli orta sahanın transfer haklarını tamamen devralmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Zenit'in 20 milyon Euroluk teklifi sonrası Benfica ile temasları başlatan yönetim, Portekiz ekibiyle anlaşmanın resmileşmesiyle birlikte önümüzdeki yaz döneminde Gedson'a gelecek teklifleri değerlendirmek ve kârlı bir satış gerçekleştirmek istiyor.

Gedson Fernandes'in yüzde 50'si için teklif edilecek rakam ortaya çıktı - 5. Foto

PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 34 maça çıkan Portekizli orta saha, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GEDSON FERNANDES'İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?
26 yaşındaki orta sahanın şu anki piyasa değeri 17 milyon Eurodur.

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