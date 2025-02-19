Ole Gunnar Solskjaer etkisi! Beşiktaş'ta 3 futbolcunun performansı konuşuluyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından bu sene de uzak kalan Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde yeni bir sürece girdi. Deneyimli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’i takımın başına getiren Beşiktaş, Norveçli teknik direktör ile çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Bu süreçte 1 kez kaybeden Beşiktaş, 1 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ses getiren bir şekilde mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor ve Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor'u yenmeyi başardı. Bu süreçte Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybeden siyah beyazlılar, Süper Lig'de ise Antalya deplasmanında 1 puana razı oldu.

3 FUTBOLCUDA DEĞİŞİM

Sezon boyunca eleştirilen bazı oyuncular da Norveçli teknik adam döneminde başarılı bir grafik çizdi.

TRT Spor'un derlediği habere göre özellikle 2 gol pası veren Arthur Masuaku ile 3 kez fileleri havalandıran Joao Mario dikkat çekti. Joao Mario, Solskjaer yönetimindeki 6 müsabakanın tamamında forma giydi, 3'üne ise 11'de başladı.

Alex Oxlade-Chamberlain de Solskjaer döneminde toparlanma sürecine girdi. İngiliz futbolcu, bu süreçte oynanan 6 maçın 4'üne 11'de başladı. 3 Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da ise listede olmadığı için forma giyemedi.