Ole Gunnar Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş'ta yıldız ismin ayrılığı duyuruldu

Beşiktaş'ın gelecek sezonunu tasarlayan Ole Gunnar Solskjaer, Gabriel Paulista ile yola devam etmeyecek. Beşiktaş için daha genç ve daha istikrarlı oyunculara yönelmek isteyen Ole Gunnar Solskjaer, sakatlık sorunları yaşayan 34 yaşındaki Gabriel Paulista ile yolların ayrılmasına karar verdi.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER BİLETİ KESTİ

Sezon başında Beşiktaş'a katılan ama sakatlıklarla uğraşan Gabriel Paulista, siyah-beyazlı ekibin yeni yapılanma planlarında yer almıyor. Beşiktaş yönetimi oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaşırken, Ertan Süzgün de Brezilyalı için yaz döneminde yeni bir kariyer başlangıcı olacağını duyurdu ve deneyimli savunmacının ülkesine döneceğini belirtti. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer de o bölgeye yeni takviyeler istiyor.

16 MAÇA ÇIKTI

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Paulista, 1250 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan savunmacının, bonservissiz ayrılması bekleniyor.