Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı değerlendirmeler! Avrupa'daki en iyi takımı açıkladı

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki serüvenlerinin akıbeti belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki performanslara dair değerlendirmeler yapan Serdar Ali Çelikler de son dönemdeki gidişattan hareketle Fenerbahçe'nin Avrupa sürecini farklı bir noktaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off süreci tamamlandı ve Fenerbahçe son 16'ya kalırken Galatasaray ise turnuvaya veda etti. Bu süreçten hareketle de Fenerbahçe özelinde NEO Spor'da kritik değerlendirmeler yapan Serdar Ali Çelikler, sarı lacivertli ekibin doğru yolda olduğunun altını çizdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN FENERBAHÇE'YE ÖVGÜLER

Son 3 yıldır Avrupa'da mart dönemini görebilen tek takımın Fenerbahçe olduğunu belirten Çelikler, "Fenerbahçe'de yavaş yavaş Avrupa kültürü oluşuyor. Son yıllarda açık ara Türkiye'yi en iyi temsil eden takım. Böyle devam edilirse birkaç yıl içinde beklenenden çok daha büyük bir başarı yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

OYUNUN BİR BÖLÜMÜNE ELEŞTİRİ

"30. ile 63. dakikalar arasındaki oyun yetersizdi. Takım adeta zorla gol yedi. Adamlara basmamaya da biz alıştık zaten, Jose Mourinho net şekilde bunu istiyor, taraftar da alışsın bu karara. Ayrıca da oyun kuramamayı ve dönen topları sürekli rakibe kaptırmayı gerçekten anlayamıyorum."

BU KADRONUN HAKKI EN AZ ÇEYREK FİNAL VURGUSU

"Bu paraları harcayan takımlarımız en az çeyrek final yapmalı. Tabii Olympiakos ya da Rangers ile eşleştikten sonra o turu da kesinlikle geçmen lazım, Fenerbahçe'nin o seviyedeki takımları artık elemesi gerekiyor. Sonrası için bir şey demem. Yarı finalde elenirsen zaten görevini fazlasıyla yapmış olursun ama çeyrek finalde böyle bir eşleşme oluyorsa, bu turu da geçmelisin."

JOSE MOURINHO'NUN BEKLENTİLERİ

"Jose Mourinho kesinlikle Avrupa arenasını daha çok önemsiyor. Tahminimce Avrupa'da gidebildiği yere kadar gitmeyi planlıyor."

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRECİNE KIYASLAMA

Son olarak da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenme sürecini değerlendiren spor yorumcusu, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenme şekilleri çok farklı. Fenerbahçe, o dönem için kendinden daha yüksek bir kadro değerine sahip olan Lille'e, uzatmalarda yediği penaltı golüyle elendi ve daha sonra da o Lille, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girerek üst tura çıktı. Galatasaray ise zayıf bir takım olan Young Boys'a elendi ve turnuvanın devamında Galatasaray'ın elendiği Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ni son sırada bitirdi. Bu detayları unutmamak lazım." diyerek sözlerini noktaladı.