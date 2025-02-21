UEFA ülke puanında son durum! Maçlardan sonra güncellendi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından ülke puanı da güncellendi. UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmelerinde tur atlayan taraflar belli olurken, UEFA'da da ülkeler açısından puan tablosunun son hali oluştu.