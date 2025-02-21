UEFA ülke puanında son durum! Maçlardan sonra güncellendi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından ülke puanı da güncellendi. UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmelerinde tur atlayan taraflar belli olurken, UEFA'da da ülkeler açısından puan tablosunun son hali oluştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe son 16'ya kalırken, Galatasaray ise play-off etabında turnuvaya veda etti. Genel bazda ise Avrupa'daki eliminasyon sürecinin ardından ülke puanları güncellendi.
İŞTE SIRALAMADAKİ SON DURUM
1. İngiltere | 97.446
2. İtalya | 85.981
3. İspanya | 80.846
4. Almanya | 77.535
5. Fransa | 64.950
6. Hollanda | 59.900
7. Portekiz | 55.816
8. Belçika | 49.400
9. Çekya | 41.450
10. Türkiye | 40.100
Sıkça Sorulan Sorular
FENERBAHÇE, ANDERLECHT EŞLEŞMESİNDEKİ İKİ MAÇTA TOPLAM KAÇ GOL ATTI?
Temsilcimiz, Kadıköy'de 3-0 ve Belçika'da 2-2'lik skorlar olmak üzere toplamda 5 gol atarak üst tura yükseldi.