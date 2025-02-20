Cengiz Ünder transfer oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin uzun zaman önce gözden çıkardığı Cengiz Ünder için kulüpten resmi açıklama geldi. Epeydir formsuz olan ve taraftarlar tarafından eleştirilen Cengiz, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."

https://x.com/Fenerbahce/status/1892576277573292365