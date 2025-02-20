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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Ademola Lookman transferi! Yeni Nicolo Zaniolo vakası gerçek oluyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni gündem Atalantalı Ademola Lookman transferi oldu. Atalanta'da hocası Gian Piero Gasperini'nin tavırlarından memnun olmayan Ademola Lookman, resmen ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray için ise an itibarıyla aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi fırsat transferi söz konusu, işte detaylar.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'da Ademola Lookman transferi! Yeni Nicolo Zaniolo vakası gerçek oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:28

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni hedef Atalantalı Ademola Lookman oldu. Aynı Nicolo Zaniolo gibi kulübüyle sıkıntılar yaşayan Ademola Lookman; yetenekleriyle tüm Avrupa'nın dikkatini çekerken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listelerine dahil oldu. Yıldız hücumcu ciddi anlamda yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ: AYNI NICOLO ZANIOLO GİBİ

Yetenekleriyle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken ve piyasa değeri 55 milyon Euro olan Ademola Lookman, an itibarıyla ayrılık kararını verdi! Fabrizio Romano’nun haberine göre son yaşananlardan sonra önümüzdeki yaza kalmadan yeni kulübüyle anlaşmak isteyen Lookman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listelerine ilk sıradan dahil oldu. Aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi kulüple oyuncu arasındaki sıkıntıdan doğan fırsatı değerlendirmek isteyen İstanbul devleri, 55 milyon Euro değeri olan yetenekli futbolcu için 20 milyon Euro gibi bir maliyetle sürecin bitebileceğini düşünüyorlar. Halihazırda ayrılmaktan başka seçeneği düşünmeyen Lookman ise kiralık dahi olsa Atalanta'dan ayrılacak ve başka bir kulübün formasını giyecek.

ATALANTA'DA NELER YAŞANDI?

İtalyan ekibi, Club Brugge karşısında 3-1 mağlup olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Maçta Atalanta adına tek golü atan Lookman, bir tane de penaltı kaçırdı. Bu penaltıyı maçın kırılma anı olarak yorumlayan Atalanta Teknik Direktörü Gasperini de direkt olarak Nijeryalı yıldızı suçladı ve şu açıklamaları yaptı, "Tarihin en kötü penaltı atıcılarından biri, antrenmanda bile kötü kullanıyor. Sahada Retegui ve De Ketelaere varken topu alması hoşuma gitmedi."

Ademola Lookman hits back at 'deeply disrespectful' comments from own manager over penalty miss | The Independent

LOOKMAN AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Hocasının sert eleştirilerine cevap veren Lookman, "Takım için her gün büyük bir özveriyle çalışıyorum. Maruz kaldığım şekilde dışlanmak, sadece beni incitmiyor aynı zamanda bana yapılan büyük saygısızlığa zemin hazırlıyor." diyerek ipleri kopardı ve ayrılık kararını yönetime iletti.

Tur gitti kavga çıktı: Lookman'dan Gasperini'ye şok cevap

PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 28 maça çıkan Lookman, 15 gol ve 7 asistlik özel bir katkı sağladı.

Ademola Lookman Slams Coach Gasperini Harsh Criticism Over Penalty Miss - The Talk Hive

Sıkça Sorulan Sorular

ADEMOLA LOOKMAN ATALANTA'YA NEREDEN GELDİ?
27 yaşındaki hücumcu, 2022 yazında Leipzig ile yollarını ayırmış ve Atalanta'ya transfer olmuştu.

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ETİKETLER
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