Anderlecht - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Fenerbahçe, zorlu deplasmanda üstünlüğünü devam ettirip tur peşinde olacak. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe: İrfan Can | Skriniar, Amrabat, Yusuf, Mert M., Mert Hakan, Szymanski, Kostic, İrfan Can K., Talisca, Cenk
Anderlecht: Coosemans | Sardella, Simic, Adryelson, Augustinsson, Leoni, Dendoncker, Dreyer, Huerta, Degreef, Vazquez
Anderlecht - Fenerbahçe maçında İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem, Sandro Scharer düdük çalacak.