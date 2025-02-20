Robin van Persie Feyenoord yolunda!

Hollanda futbolunun en önemli golcüleri arasında yer alan Robin van Persie, altyapısında yetiştiği Feyenoord'un başına geçeceği iddia edildi.

Hollanda Ligi ekibi Feyenoord, teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Robin van Persie'yi getirmeye hazırlanıyor.

Eredivisie'de Heerenven'in başında yer alan Robin van Persie sezonu farklı bir takımda tamamlayabilir. Hollanda Ligi'nin önemli takımları arasında yer alan Feyenoord, teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu van Persie'yi getirmeye yakın.

Athletic'in yaptığı haberde anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtilirken Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın ekibinde yer alan Rene Hake'nin yardımcı antrenör olacağı aktarıldı. Van Persie, iki farklı dönemde Feyenoord forması giymiş ve kariyerini Hollanda takımında sonlandırmıştı.

Feyenoord, 10 Şubat'ta Brian Priske'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak Pascal Bosschart'ı takımın başına getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı eleyerek son 16 turuna kalan Feyenoord, ligde lider Ajax'ın 14 puan ardından dördüncü sırada bulunuyor.