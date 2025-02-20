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 | Burak Ayaydın

Antalyaspor'dan Nuri Şahin ve Alex de Souza açıklaması!

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Nuri Şahin ve Alex de Souza konularıyla ilgili açıklamalar yaptı. Konuşacak çok şey olduğuna dikkat çeken Fatih Gürcü, Alex özelinde ise 'kan uyuşmazlığı oldu' dedi.

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Antalyaspor'dan Nuri Şahin ve Alex de Souza açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 17:43

Antalyaspor ile yollarını ayıran Alex de Souza, kulüp yönetimini eleştirmiş ve istediği 5 futbolcudan sadece birinin transfer edildiğini söylemişti. Sürece dair açıklamalar yapan Fatih Gürcü ise Alex'in tüm planlamada onayının olduğunu belirtti ve Nuri Şahin iddialarına cevap verdi.

"HEPSİNİ ONAYLADI"

Teknik direktör Alex de Souza'nın ayrıldıktan sonraki açıklamalarına şaşırdığını aktaran Gürcü, "Alex'in onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmadı. Bütün oyuncular onun onayından geçerek alındı. Konuşacak çok şey var. Yönetimden gittiğimiz zaman anlatayım ama şu an anlatamıyorum. Alex dünyada bir marka isimdi. Antalyaspor için Alex bence doğru bir hamleydi ancak kan uyuşmazlığı yaşandı." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'da Alex De Souza kararı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Nuri Şahin söylentilerine de cevap veren basın sözcüsü, "Sosyal medyada bu şekilde birçok iddialar duyuyoruz. Böyle bir çalışmamız, düşüncemiz yok." açıklamasını yaptı.

Nuri Şahin Antalyaspor kariyerine 142 maç sığdırdı - Son Dakika Haberleri

Sıkça Sorulan Sorular

ALEX, ANTALYASPOR'UN BAŞINDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Alex de Souza, Antalyaspor ile 21 maça çıktı.

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#antalyaspor
#alex de souza
#nuri şahin
#Spor
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