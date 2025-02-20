Antalyaspor'dan Nuri Şahin ve Alex de Souza açıklaması!

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Nuri Şahin ve Alex de Souza konularıyla ilgili açıklamalar yaptı. Konuşacak çok şey olduğuna dikkat çeken Fatih Gürcü, Alex özelinde ise 'kan uyuşmazlığı oldu' dedi.

Antalyaspor ile yollarını ayıran Alex de Souza, kulüp yönetimini eleştirmiş ve istediği 5 futbolcudan sadece birinin transfer edildiğini söylemişti. Sürece dair açıklamalar yapan Fatih Gürcü ise Alex'in tüm planlamada onayının olduğunu belirtti ve Nuri Şahin iddialarına cevap verdi.

"HEPSİNİ ONAYLADI"

Teknik direktör Alex de Souza'nın ayrıldıktan sonraki açıklamalarına şaşırdığını aktaran Gürcü, "Alex'in onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmadı. Bütün oyuncular onun onayından geçerek alındı. Konuşacak çok şey var. Yönetimden gittiğimiz zaman anlatayım ama şu an anlatamıyorum. Alex dünyada bir marka isimdi. Antalyaspor için Alex bence doğru bir hamleydi ancak kan uyuşmazlığı yaşandı." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin söylentilerine de cevap veren basın sözcüsü, "Sosyal medyada bu şekilde birçok iddialar duyuyoruz. Böyle bir çalışmamız, düşüncemiz yok." açıklamasını yaptı.