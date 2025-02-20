TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı karar! Televizyonda açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray-Fenerbahçe için verdiği yabancı hakem kararı geniş yankı uyandırdı. Bu karara dair tüm süreci açıklayacağını ifade eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, cuma günü kamera karşısına geçecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklamış ve Slovenyalı Slavko Vincic göreve çağrılmıştı. Akabinde ise bu kritik maça yabancı hakemin atanması büyük ses getirdi ve tepkilere neden oldu.

CUMA GÜNÜ YAYINA ÇIKACAK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da süreçten hareketle televizyona çıkma kararı aldı. Hacıosmanoğlu'nun, 21 Şubat Cuma saat 20.00'de HT Spor-Habertürk ortak yayınında soruları yanıtlayacağı duyuruldu.