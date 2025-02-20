Galatasaray'dan UEFA'ya davet!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak da UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Galatasaray tarafından derbiye davet edildi.

Pazartesi günü oynanacak olan derbi için flaş bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'i derbiyi izlemeye davet etti.

İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Tahkim Kurulu'na yabancı hakem için itiraz eden Galatasaray, akabinde ise Ceferin'i müsabakayı izlemeye davet etti.

DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Alexander Ceferin, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendiği müsabakayı da tribünden izlemişti.