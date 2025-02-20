Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da sahneye çıkıyor!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin rövanşlarını oynayacak. Fenerbahçe Belçika deplasmanına giderken, Galatasaray ise İstanbul'da ev sahipliği yapacak, işte detaylar.