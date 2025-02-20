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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da sahneye çıkıyor!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin rövanşlarını oynayacak. Fenerbahçe Belçika deplasmanına giderken, Galatasaray ise İstanbul'da ev sahipliği yapacak, işte detaylar.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da sahneye çıkıyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 14:59

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray için 'ya tamam ya devam' maçlarının zamanı geldi. Galatasaray saat 20.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlarken, Fenerbahçe ise saat 23.00 itibarıyla Belçika'da Anderlecht'e konuk olacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇI 3-0 KAZANMIŞTI

İstanbul'da Anderlecht'e karşı üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-0 galip gelmiş ve turun kapısını aralamıştı.

Fenerbahçe Anderlecht'i 3 golle geçti

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ SONUÇ

İlk maçta Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1'lik beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? - Bursadan Haber Var: Bursa Haber, Bursaspor, Bursa Son Dakika

MAÇLAR TRT 1'DE YAYINLANACAK

İki temsilcimizin de turu geçmek için mücadele edeceği rövanş maçları, TRT 1'den yayınlanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY SÜPER KUPA'YI NE ZAMAN KAZANMIŞTI?
Galatasaray, 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid'i 2-1 yenmiş ve Süper Kupa'nın sahibi olmuştur.

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