Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da sahneye çıkıyor!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin rövanşlarını oynayacak. Fenerbahçe Belçika deplasmanına giderken, Galatasaray ise İstanbul'da ev sahipliği yapacak, işte detaylar.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray için 'ya tamam ya devam' maçlarının zamanı geldi. Galatasaray saat 20.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlarken, Fenerbahçe ise saat 23.00 itibarıyla Belçika'da Anderlecht'e konuk olacak.
İstanbul'da Anderlecht'e karşı üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-0 galip gelmiş ve turun kapısını aralamıştı.
İlk maçta Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1'lik beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılmıştı.
İki temsilcimizin de turu geçmek için mücadele edeceği rövanş maçları, TRT 1'den yayınlanacak.